Diabete di tipo 2, primo ok dall’Ema al nuovo trattamento con una sola iniezione a settimana

Una sola iniezione a settimana invece di sette, con la prospettiva concreta di migliorare la qualità di vita dei pazienti e l’aderenza alle cure. È la promessa di IcoSema*, la nuova opzione terapeutica per il trattamento del diabete di tipo 2, che combina in un’unica formulazione insulina basale codec e semagluride, entrambe a somministrazione settimanale. E che ha appena ricevuto dal Comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema l’ok all’immissione in commercio.

Associando due principi attivi con meccanismi d’azione complementari, la nuova opzione terapeutica punta a “favorire il controllo glicemico e a semplificare il trattamento”, spiega Francesco Giorgino, ordinario di Endocrinologia all’Università di Bari Aldo Moro. Sono più di quattro milioni gli adulti italiani che convivono con il diabete, oltre il 90% dei quali con il diabete di tipo 2.

Il ruolo dell’insulina nel diabete di tipo 2

L’insulina resta un pilastro del trattamento, ma circa il 26% delle persone con diabete di tipo 2 che ne hanno bisogno ritarda l’inizio della terapia di oltre due anni. Anche dopo l’avvio del trattamento insulinico, molti pazienti non raggiungono un adeguato controllo glicemico.

Tra gli ostacoli figurano il timore delle ipoglicemie, il rischio di aumento di peso, il carico organizzativo e psicologico della terapia e la complessità degli schemi di somministrazione. Fattori che possono contribuire all’inerzia terapeutica, ritardando sia l’avvio dell’insulina sia l’eventuale intensificazione del trattamento.

Una strategia di intensificazione terapeutica

Nel programma di sviluppo clinico Combine, IcoSema è stato valutato in quattro studi come strategia di intensificazione terapeutica nelle persone con diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato con insulina basale, agonisti del recettore GLP-1 o antidiabetici orali. La formulazione prevede una sola iniezione alla settimana, pari a 52 somministrazioni l’anno. Gli studi hanno raggiunto l’obiettivo primario relativo al controllo glicemico e hanno valutato anche gli effetti sul peso corporeo e sulla frequenza degli episodi di ipoglicemia rispetto ai regimi terapeutici di confronto.

“La riduzione del carico iniettivo potrebbe sostenere l’aderenza e migliorare la qualità di vita”, osserva Giorgino. “L’innovazione nella cura del diabete va quindi valutata considerando, insieme all’efficacia e alla sicurezza, la semplicità del trattamento, l’appropriatezza clinica e la centralità della persona”. Per Salvatore De Cosmo, presidente dell’Associazione medici dialettologi, “passare da sette iniezioni settimanali a una può rappresentare una semplificazione concreta nella gestione quotidiana del diabete, soprattutto per quelle persone che incontrano maggiori difficoltà con regimi terapeutici complessi”. Anche se “il reale beneficio sull’aderenza a lungo termine dovrà essere confermato nella pratica clinica”.

Fiduciosa anche Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di diabetologia. “La possibilità di combinare due meccanismi terapeutici in un’unica somministrazione settimanale rappresenta un’opportunità per migliorare il controllo metabolico, riducendo al tempo stesso il carico del trattamento”.

L’Italia avanguardia in Europa

L’Italia, già primo Paese al mondo a rendere disponibile l’insulina settimanale, potrebbe essere il primo in Europa a mettere a disposizione anche questa nuova combinazione. Il parere positivo dell’Ema rappresenta un passaggio nel percorso regolatorio: l’effettiva disponibilità della terapia dipenderà dalle successive decisioni e procedure previste per l’autorizzazione e l’accesso al mercato.