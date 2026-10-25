Tumore al seno, da Madrid buone notizie con la ‘combo’ in fase iniziale

Buone notizie contro il tumore al seno HR+/HER2− in fase iniziale. L’analisi a 6 anni dello studio di fase III Natalee ha evidenziato una riduzione di circa il 20% del rischio di morte con la ‘combo’ di ribociclib più terapia endocrina rispetto alla sola terapia endocrina. A presentare i risultati al Congresso annuale 2026 dell’European Society for Medical Oncology (Esmo) di Madrid è stata l’azienda farmaceutica Novartis.

Lo studio e i risultati a 6 anni contro il tumore al seno

Lo studio è stato condotto su 5.101 pazienti con tumore del seno HR+/HER2− in fase iniziale, in stadio II e III, ad alto rischio di recidiva, con e senza coinvolgimento dei linfonodi. “È particolarmente significativo osservare come il beneficio di questa molecola in termini di sopravvivenza globale, già dimostrato nella malattia avanzata, trovi oggi riscontro anche nella fase precoce”, commenta Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-Polmonare dell Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli.

Come sottolinea l’oncologo, i dati a sei anni indicano che “aggiungere l’inibitore di CDK4/6 alla terapia endocrina adiuvante può fare una differenza concreta per il futuro delle pazienti”. Ma anche “che il vantaggio continua a crescere anni dopo la conclusione del trattamento. È inoltre incoraggiante che il beneficio risulti coerente in un ampio spettro di pazienti ad alto rischio, con e senza coinvolgimento linfonodale”. E gli effetti avversi? “Il profilo di tollerabilità è gestibile, con eventi avversi prevalentemente di tipo laboratoristico e asintomatici: un aspetto importante per sostenere l’aderenza e la continuità terapeutica”, continua Michelino De Laurentiis.

Un vantaggio che cresce nel tempo

Al momento dell’analisi le pazienti non ricevevano più l’inibitore di CDK4/6 da un periodo mediano di tre anni, pari a 38 mesi. Il beneficio assoluto in termini di sopravvivenza libera da malattia invasiva è aumentato dal 4.1% a cinque anni al 5.3% a sei anni, rafforzando l’evidenza del valore a lungo termine dell’associazione tra l’inibitore di CDK4/6 e terapia endocrina.

Inoltre un numero inferiore di pazienti trattate con ribociclib in associazione alla terapia endocrina ha sviluppato una recidiva metastatica rispetto al gruppo trattato con la sola terapia endocrina. Anche il beneficio in termini di sopravvivenza globale ha continuato ad aumentare nel tempo, con una differenza assoluta passata dal 1.2% a cinque anni al 2.1% a sei anni.

Innovazione concreta contro il tumore al seno

“In occasioni come il Congresso Esmo vediamo come l’innovazione possa cambiare concretamente la storia naturale di una malattia. I risultati a sei anni dello studio Natalee dimostrano un beneficio clinicamente significativo in termini di sopravvivenza globale con questa molecola in associazione alla terapia endocrina. Si tratta di evidenze particolarmente rilevanti, perché ottenute nella più ampia popolazione di pazienti ad alto rischio studiata fino a oggi in questo setting”, commenta a sua volta Giuseppe Curigliano, ordinario di Oncologia Medica all’Università di Milano e direttore della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative all’Istituto Europeo di Oncologia, presidente eletto dell’European Society for Medical Oncology.

“Se pienamente valorizzata, questa innovazione potrebbe offrire ogni anno a oltre 10.000 pazienti in Italia una nuova opportunità di ridurre il rischio di recidiva e guardare al futuro con maggiore fiducia”.

La questione della rimborsabilità

In Italia, il farmaco ‘targato’ Novartis è rimborsato in associazione alla terapia endocrina adiuvante per il trattamento di pazienti con tumore della mammella HR+/HER2− in fase iniziale con coinvolgimento linfonodale e ad alto rischio di recidiva. “Il beneficio clinicamente significativo in termini di sopravvivenza globale osservato nell’ampia popolazione di pazienti ad alto rischio evidenzia il vantaggio di poter intervenire precocemente e di tradurre l’innovazione scientifica in prospettive di lungo periodo per le pazienti”, conclude Marco Rago, Medical Head Oncology di Novartis Italia.