Melanoma, il mix che rallenta la crescita del tumore del 27%

Rallentare la progressione del melanoma avanzato potenziando la risposta del sistema immunitario contro le cellule tumorali. È l’obiettivo di una nuova combinazione terapeutica che associa il farmaco orale HBI-8000 all’immunoterapia con nivolumab e che, in uno studio internazionale di Fase 3, ha ridotto del 27% il rischio di progressione della malattia o morte rispetto alla sola immunoterapia. I risultati della sperimentazione HBI-8000-303 sono stati presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) a Madrid.

Lo studio su pazienti con melanoma avanzato

Lo studio ha coinvolto 404 pazienti con melanoma avanzato o non operabile, mai trattati in precedenza con immunoterapia a base di inibitori di PD-(L)1. La combinazione ha portato la sopravvivenza libera da progressione mediana a 11,7 mesi, rispetto ai 7,4 mesi registrati con il solo nivolumab. È aumentata anche la percentuale di pazienti che hanno ottenuto una risposta tumorale, passata dal 32,3% del gruppo di controllo al 41,4% di quello trattato con la combinazione.

Tra i principali autori dello studio c’è Paolo Ascierto, ordinario all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma. “La nuova molecola appartiene alla classe degli Hdac inibitori, ovvero farmaci capaci di bloccare gli enzimi ‘istone deacetilasi’ che le cellule tumorali usano per compattare il proprio Dna e occultare gli antigeni, quelle sostanze che vengono riconosciute dal sistema immunitario da attaccare”, spiega.

Il meccanismo d’azione

Il meccanismo d’azione punta a rendere le cellule tumorali più riconoscibili dalle difese dell’organismo, favorendo l’azione dell’immunoterapia. “Bloccando questi enzimi, rimoduliamo l’espressione degli antigeni tumorali: in sostanza ‘spogliamo’ le cellule maligne dalle loro difese fisiche, rivelando il loro vero identikit e rendendole così immediatamente visibili e riconoscibili al sistema immunitario”, afferma Ascierto.

Nella sperimentazione i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al trattamento con nivolumab associato a HBI-8000 in compresse oppure a nivolumab con placebo. Secondo quanto riferito dagli autori, la combinazione ha mostrato un profilo di sicurezza gestibile, con effetti collaterali descritti come lievi. “L’incremento da 7,4 a 11,7 mesi nella sopravvivenza libera da progressione ha un valore clinico straordinario per i pazienti con malattia avanzata”, conclude Ascierto.