Cannabis terapeutica, l’allarme delle associazioni: “Forniture a rischio”

Fare chiarezza sulle scorte di cannabis terapeutica e sulle forniture previste per il 2027, rilanciare la produzione nazionale e istituire un’Agenzia dedicata alla cannabis medica. Sono alcuni degli interventi sollecitati al governo da Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale e Forum Droghe, che lanciano un appello urgente per affrontare le criticità legate all’approvvigionamento di cannabinoidi per uso medico dopo il fallimento di Bedrocan, principale fornitore per il mercato italiano.

La vicenda olandese

Al centro della vicenda c’è la crisi dell’azienda olandese, che, secondo quanto ricostruito dalle associazioni, è rimasta senza il proprio principale acquirente dopo la decisione del governo dei Paesi Bassi di non rinnovare il contratto che ne autorizzava la produzione e la distribuzione. La liberalizzazione del mercato, che avrebbe dovuto consentire ai produttori di vendere direttamente alle farmacie, è stata rinviata: la modifica della legge olandese sugli stupefacenti necessaria a renderla possibile non entrerà in vigore prima del 1 luglio 2028.

Le trattative tra Bedrocan e il ministero della Salute olandese per il pagamento e il trasferimento dei lotti residui sono fallite. In assenza di un accordo e con il divieto di esportazione in vigore, l’azienda non ha potuto ottenere i finanziamenti necessari a proseguire l’attività, con possibili ripercussioni sulle forniture destinate all’Italia.

Fare chiarezza sulle scorte

Per questo le tre organizzazioni chiedono innanzitutto la convocazione di tutte le parti istituzionali e professionali coinvolte, per fare chiarezza sulle scorte effettivamente disponibili e sulle forniture previste per il 2027. Tra le richieste c’è anche la riattivazione del tavolo con le associazioni dei pazienti in terapia con cannabinoidi, insieme alla revisione delle modalità di compilazione delle ricette e alla possibilità di spedire i prodotti per posta, così da agevolare chi vive in aree dove non sono facilmente reperibili farmacie in grado di dispensarli.

Potenziare la produzione nazionale

Un altro punto riguarda il potenziamento della produzione nazionale. Le associazioni sollecitano l’attuazione delle norme approvate nel 2017, a partire dall’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che, secondo i dati citati nell’appello, dopo 12 anni resta fermo a una produzione prevista di 125 chilogrammi nel 2026. Chiedono inoltre l’apertura di bandi per consentire a operatori privati di avviare produzioni nazionali, contribuendo a garantire l’approvvigionamento, la formazione del personale sanitario e la copertura delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale. Tra le proposte figura anche una revisione dei meccanismi delle gare d’appalto per l’acquisto delle infiorescenze.

Un’Agenzia nazionale per la cannabis medica

Infine, Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale e Forum Droghe propongono di istituire una vera e propria Agenzia nazionale per la cannabis medica, alla quale affidare le funzioni di controllo e programmazione dei fabbisogni, il coordinamento della produzione e delle importazioni, il monitoraggio trasparente dei quantitativi disponibili e dei dati su pazienti e prescrizioni, oltre alla promozione della ricerca scientifica e dei rapporti con gli organismi europei e internazionali competenti.