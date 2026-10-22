Adrenalina in spray nasale contro lo shock anafilattico, come funziona il nuovo farmaco

Una puntura d’insetto, un farmaco o un pasto contaminato possono scatenare lo shock anafilattico, una gravissima reazione allergica che solo in Italia conta 10.000 casi e 60 vittime ogni anno. Fra gli ultimi episodi, quello di Aldo Montano, allergico alla caseina e finito in ospedale questa estate dopo una cena a Roma. Dalla ricerca arriva però una buona notizia: da oggi è disponibile anche in Italia il primo spray nasale di adrenalina, una soluzione smart che si affianca all’iniezione intramuscolare ed è rivolta a chi ha paura dell’ago. Approvato nel 2024 dalla Food and Drug Administration (Fda) e dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), lo spray nasale ha ottenuto il via libera dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ed è ora disponibile anche nel nostro Paese.

Una novità per la gestione e il trattamento tempestivo dell’anafilassi, la forma più grave di reazione allergica che, se non riconosciuta e trattata, può rivelarsi fatale. Come ricorda Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e direttore Uoc Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria di Salerno, “le allergie sono il disturbo cronico più diffuso in Europa, con stime che parlano di circa 150 milioni di europei colpiti da qualche forma allergica. Tra questi, circa il 20% delle persone che soffrono di gravi condizioni allergiche vive ogni giorno nella paura di uno shock anafilattico o di morire a causa di una reazione incontrollata. In Italia si registrano 10.000 casi con 60 vittime l’anno”.

Che cosa sono le reazioni anafilattiche

Alla base del problema “reazioni allergiche generalizzate, che si manifestano all’improvviso e che possono portare a morte se non prontamente trattate. Spesso scatenate da allergeni come alimenti, punture di insetti o farmaci, i sintomi includono difficoltà respiratoria e calo della pressione sanguigna. In corso di anafilassi si liberano infatti nell’organismo grandi quantità di istamina e altre sostanze che provocano in modo improvviso e repentino la dilatazione dei vasi sanguigni, con possibile conseguente abbassamento della pressione arteriosa e possibile perdita di coscienza”, dice Mario Di Gioacchino, Past-Presidente Siaac – Senior Consultant at Synergo – Institute of Clinical Immunotherapy and Advanced Biological Treatments di Pescara.

L’adrenalina per lo shock anafilattico e gli effetti sull’organismo

“Il trattamento standard di una reazione anafilattica è la pronta somministrazione di epinefrina (adrenalina). Questo farmaco – spiega Di Gioacchino – è essenziale per contrastare la rapida caduta della pressione sanguigna e i sintomi a carico delle vie aeree (compreso il broncospasmo), e agisce legandosi a uno specifico tipo di recettori, noti come recettori adrenergici, riducendo così la vasodilatazione e la permeabilità dei vasi sanguigni dovuti all’istamina rilasciata durante la risposta a un allergene. Per questo il trattamento tempestivo, che finora si basava sull’uso degli autoiniettori, porta a un migliore flusso sanguigno e a una migliore respirazione”.

L’autoiniettore di adrenalina fra ritardi e criticità

Nonostante l’adrenalina intramuscolare sia il trattamento di prima scelta per l’anafilassi, “la realtà clinica mostra che tra il 25% e il 60% dei pazienti rifiuta di iniettarsi la molecola e che, nei casi in cui ciò avviene, la somministrazione viene eseguita in ritardo. I dati dimostrano che i pazienti o chi li assiste attendono anche fino a nove minuti prima di effettuare l’iniezione, un tempo che può risultare critico in una condizione di emergenza in cui la tempestività rappresenta un fattore determinante per l’esito clinico”, dice ancora Patella.

“L’obiettivo dello spray è invertire questo trend, tenuto conto che solo il 7% degli adulti e il 21% dei bambini riceve l’adrenalina in tempo”. Ma quali sono le ragioni di questo ritardo?

“Uno dei principali ostacoli è rappresentato dalle barriere psicologiche. La paura dell’ago e l’ansia legata al dover eseguire un’iniezione in un momento di panico costituiscono un deterrente significativo, e a queste si aggiunge, soprattutto tra i più giovani, la vergogna di doversi iniettare davanti agli altri, e spesso l’insicurezza su come utilizzare correttamente il dispositivo, nonostante venga spiegato ai pazienti cosa fare in caso di necessità. Ciò fa sì che, tra il 20% e il 70% degli allergici, si somministri il farmaco salvavita in modo errato. Infine, alcuni studi hanno dimostrato come, addirittura, tra il 24% e il 50% dei pazienti non acquisti l’iniettore o, una volta scaduto, non provveda a sostituirlo. Il 50% degli individui invece non porta sempre con sé l’adrenalina”, sottolinea Di Gioacchino.

Il nuovo spray e i risultati, anche in termini di scadenza

Lo spray nasale di adrenalina “sulla base dei risultati clinici ottenuti, costituisce un’alternativa valida ed efficace per l’erogazione in emergenza dell’adrenalina. A partire dalla durata di conservazione che risulta essere di 30 mesi, senza necessità di condizioni ambientali particolari, a differenza di quella dell’autoiniettore che va cambiato dopo 18 mesi dalla produzione. Tempi che spesso si riducono a un solo anno di validità dall’acquisto poiché, generalmente, la catena commerciale impiega 6 mesi per far arrivare l’iniettore sugli scaffali delle farmacie”, puntualizza Patella.

I limiti e la formulazione pediatrica

Nonostante le evidenze scientifiche positive, gli specialisti sottolineano che sarà necessario valutare sul campo a quale paziente sarà più o meno corretto indicare questa modalità di somministrazione. “Ad oggi lo spray è disponibile solo per i soggetti con peso di almeno 30 chilogrammi, escludendo di fatto i bambini più piccoli o i neonati per cui, invece, esistono autoiniettori specifici”, puntualizza Patella.

La formulazione pediatrica, già approvata da Aifa a luglio, “arriverà nel nostro Paese nella prossima primavera. Inoltre, date le caratteristiche del farmaco, sarà da valutare nella pratica clinica quotidiana il profilo di sicurezza in particolari categorie di pazienti come cardiopatici ed anziani”, conclude lo specialista.