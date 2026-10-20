Home > Salute > Farmaci > Integratori per le difese immunitarie, tutta la verità e i rischi da mix e dosi

Gli integratori non sono una scorciatoia per rafforzare le difese contro i malanni dell’inverno. L’analisi della farmacologa e le insidie in agguato

Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate fredde, torna la corsa agli integratori per le difese immunitarie. Sugli scaffali delle farmacie si moltiplicano i prodotti che promettono di proteggerci dai malanni stagionali come raffreddori, influenza e altre infezioni respiratorie. Vitamina C, vitamina D, zinco, propoli e così via: la scelta di prodotti, spesso anche combinati tra loro, è sempre più ampia. Ma funzionano davvero? “La risposta dipende dalla sostanza utilizzata, dalla dose, dalle condizioni di salute della persona e dall’obiettivo che si vuole raggiungere”, spiega a LaSalute di LaPresse Maria Antonietta Riemma, coordinatrice del Gruppo giovani della Società Italiana di Farmacologia Sif e ricercatrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale- Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

“Alcuni micronutrienti, come vitamine A, B6, B9, B12, C e D, oltre a minerali come zinco, ferro e rame partecipano a diversi processi che regolano la risposta immunitaria. Se l’organismo non ne riceve quantità sufficienti, alcune funzioni di difesa possono risultare compromesse. Questo, però, non significa che assumerne quantità superiori al fabbisogno giornaliero permetta di proteggersi maggiormente dalle infezioni”, puntualizza la farmacologa.

Correggere una carenza nutrizionale è importante, ma integrare senza una necessità specifica non garantisce benefici aggiuntivi, continua l’esperta. Gli integratori “non rendono automaticamente il sistema immunitario ‘più forte’: possono essere utili, certo, ma la loro efficacia deve essere valutata in base al prodotto, alle condizioni individuali e all’eventuale presenza di carenze nutrizionali, precisa Riemma.

Integratori d’autunno, istruzioni per l’uso

Gli integratori “non sono una scorciatoia per rafforzare le difese immunitarie. Possono essere utili, ma solo quando esiste una reale necessità, per esempio in caso di carenze documentate, diete molto restrittive, malassorbimento, specifiche condizioni cliniche o aumentati fabbisogni nutrizionali. Anche l’attività fisica particolarmente intensa, l’età avanzata e alcuni trattamenti farmacologici possono rendere opportuno valutare un’integrazione mirata”, continua la farmacologa.

Assicurazione contro i malanni invernali? Non proprio

La scelta dovrebbe essere personalizzata: “Non tutte le persone hanno bisogno degli stessi prodotti. E il primo passo rimane un’alimentazione varia ed equilibrata, che garantisca un apporto adeguato di frutta, verdura, legumi, cereali integrali e altre fonti di nutrienti essenziali. Gli integratori non dovrebbero sostituire una dieta adeguata né essere considerati una sorta di assicurazione contro i malanni stagionali. È importante ricordare, inoltre, che non sostituiscono le vaccinazioni raccomandate, le misure di prevenzione delle infezioni o le terapie prescritte quando necessarie”, aggiunge la farmacologa.

I rischi degli integratori, dai mix alle dosi eccessive

Esistono rischi legati al mix con altri prodotti? “Il fatto che un prodotto sia disponibile senza ricetta non significa che sia privo di rischi, soprattutto quando viene assunto insieme ad altri integratori o medicinali. Il problema può nascere sia dall’assunzione contemporanea di più prodotti che contengono gli stessi ingredienti, con il rischio di superare le dosi raccomandate, sia dalle interazioni con alcuni farmaci, che possono modificarne l’assorbimento o il metabolismo, alterandone, in questo modo, l’efficacia o aumentando il rischio di effetti indesiderati”, sottolinea Riemma.

“Occorre prestare attenzione anche alle dosi: un eccesso di vitamina D può provocare ipercalcemia, cioè un aumento anomalo del calcio nel sangue, con possibili complicanze renali. Dosi elevate di vitamina C possono, invece, causare disturbi gastrointestinali e favorire un aumento dell’ossalato nelle urine, incrementando il rischio di calcoli renali”.

Per questo motivo, è importante non sottovalutare la sicurezza degli integratori: prima di associare più prodotti, soprattutto se si assumono farmaci per periodi prolungati, è opportuno chiedere consiglio al medico o al farmacista e verificare attentamente la composizione di ciascuna preparazione, raccomanda la farmacologa.

Cosa dice la ricerca sugli integratori di vitamina C

La vitamina C è probabilmente uno dei rimedi più popolari contro i malanni stagionali. “La sua fama supera in parte le evidenze scientifiche.Una revisione sistematica Cochrane ha analizzato i risultati di numerosi studi clinici e i dati di oltre 11.000 partecipanti, dimostrando che l’assunzione regolare non riduce significativamente il rischio di raffreddore nella popolazione generale, ma può abbreviarne la durata: circa l’8% negli adulti e il 14% nei bambini”, racconta l’esperta.

Due fonti naturali di vitamina C. Photo/Petr Malina (CTK via AP Images)

Una riduzione del rischio è stata osservata in alcune categorie di persone sottoposte a stress fisico intenso, come maratoneti e militari durante esercitazioni impegnative. “Anche il momento in cui si assume la vitamina C è importante: molte persone iniziano a prenderla ai primi starnuti o al primo bruciore di gola, ma i benefici sulla durata del raffreddore sono stati osservati soprattutto in chi la prendeva già prima dell’infezione”.

Di quanta vitamina C abbiamo bisogno

Ma di quanta vitamina C abbiamo bisogno? “Secondo i valori di riferimento europei, l’apporto giornaliero raccomandato per gli adulti è di circa 110 mg per gli uomini e 95 mg per le donne. Queste quantità sono generalmente raggiungibili attraverso un’alimentazione varia ed equilibrata, che includa frutta e verdura: un bicchiere di spremuta d’arancia può fornire una parte significativa del fabbisogno giornaliero, così come il consumo di arance, kiwi, broccoli e altri vegetali ricchi di vitamina C”.

“Aumentarne l’assunzione non significa necessariamente ottenere maggiori benefici. Essendo idrosolubile, la vitamina C in eccesso viene in gran parte eliminata attraverso le urine, ma dosi elevate possono comunque provocare effetti indesiderati, come diarrea, nausea e crampi addominali. Attenzione, infine, in caso di problemi renali o di precedenti calcoli renali”, conclude Riemma.