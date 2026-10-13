Virus sinciziale, in Italia il nuovo anticorpo monoclonale per i neonati 

Un farmaco studiato per proteggere i bebè da un patogeno che può essere molto insidioso per loro. Dopo l’approvazione di Aifa arriva in Italia clesrovimab, l’anticorpo monoclonale di Msd per la prevenzione della malattia del tratto respiratorio inferiore da virus respiratorio sinciziale (Rsv) in neonati alla nascita o durante la loro prima stagione Rsv.

Una nuova opzione preventiva

Il farmaco “rappresenta una nuova e importante opzione preventiva contro il virus respiratorio sinciziale, una delle principali cause di ospedalizzazione infantile che può provocare gravi bronchioliti e polmoniti sia nei neonati sani che in quelli a rischio”, dichiara Paolo Manzoni, direttore del Dipartimento di Medicina materno-infantile della Asl di Biella, durante la conferenza stampa ospitata da Explora, il Museo dei bambini di Roma.

Anticorpo monoclonale preventivo a lunga durata d’azione, clesrovimab è progettato per offrire una protezione diretta, rapida e duratura per l’intera durata di una tipica stagione Rsv, attraverso un singolo dosaggio fisso, non basato sul peso. Per Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, si tratta di una forma di “prevenzione importantissima perché ha a che fare con la protezione dei bimbi nel momento più fragile, quando sono neonati”.

Un momento dell’incontro a Explora

L’impatto del virus sinciziale

“Lavoreremo fin da subito al fianco delle autorità competenti a tutti i livelli, nazionale e regionale, per garantire nel più breve tempo possibile l’accesso a questa innovazione a tutela dei più piccoli”, promette l’amministratrice delegata.

“Il virus respiratorio sinciziale rappresenta una delle infezioni stagionali più diffuse e una delle principali cause di ospedalizzazione infantile in Italia, con un impatto gravoso sulle famiglie e sull’interno Servizio sanitario nazionale”, informa Michele Conversano, consulente dell’Asl di Taranto.

Il dosaggio fisso, indipendente dal peso, “può garantire semplicità organizzativa per i nostri servizi di prevenzione sul territorio: siamo pronti a integrare questa nuova profilassi nel nostro portfolio strategico a tutela della salute dei più piccoli”, aggiunge Conversano.

A sottolineare il valore di clesrovimab è anche Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria: “Gli anticorpi monoclonali per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale rappresentano uno dei traguardi più straordinari della medicina pediatrica degli ultimi decenni, perché offrono uno scudo formidabile per azzerare o minimizzare l’impatto della bronchiolite nei neonati e nei lattanti”.