Valentino Confalone alla guida di Revolution Medicines Italia

Il nuovo incarico come General manager e vicepresidente di Revolution Medicines in Italia di Confalone e la sfida daraxonrasib

All’inizio di settembre l’improvviso addio di Valentino Confalone a Novartis ha fatto rumore nel mondo della farmaceutica. Oggi arriva la notizia del nuovo incarico come General manager e vicepresidente di Revolution Medicines in Italia. Confalone guiderà dunque in Italia la biotech americana divenuta celebre per aver sviluppato il daraxonrasib, il nuovo farmaco approvato in Usa a fine agosto per il tumore del pancreas metastatico in progressione dopo la prima linea di chemioterapia.

Una terapia ‘gioiello’, protagonista di una standing ovation all’Asco 2026, che ha suscitato molte speranze nei pazienti e che negli Stati Uniti ha ottenuto il ‘disco verde’ a fine agosto. E in Italia? Al momento la terapia, che non è ancora stata approvata dall’Ema (Agenzia europea per i medicinali), viene sperimentata al Policlinico Gemelli di Roma.

Chi è Valentino Confalone

Nome noto nella farmaceutica, Confalone si è laureato in economia all’Università Federico II di Napoli, conseguendo un master in Relazioni internazionali e un Mba all’Iese Business School di Barcellona.

Prima di Novartis Italia, di cui è stato presidente e amministratore delegato dal 2022, Confalone è stato General manager di Gilead Sciences dal 2017. In precedenza aveva ricoperto incarichi internazionali in diverse realtà, da Schering Plough Spagna a Bristol-Myers Squibb, in Francia, Portogallo e a livello europeo, fino alla responsabilità di Head of Europe di Dompé Biotech.

Annunciando l’addio a Novartis sui social, Confalone ha ricordato il suo “mantra in tutti questi anni: cercare sempre una soluzione affinché ogni terapia innovativa resa disponibile dalla ricerca potesse raggiungere i pazienti italiani, contribuendo al tempo stesso a migliorare i loro percorsi di cura e a preservare la sostenibilità complessiva del sistema”. Un tema chiave, questo, per Revolution Medicines e per il nostro Paese.

Revolution Medicines e le sfide in Italia

L’azienda statunitense, alla quale l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha chiesto di attivare un programma per l‘uso compassionevole di daraxonrasib in Italia (che avrebbe il placet del ministero della Salute), è pressata dalle richieste di specialisti e decisori affinché i pazienti italiani possano avere accesso al medicinale, al momento disponibile solo attraverso i trial clinici o l’acquisto privato. È stata infatti autorizzata l’importazione, ma la terapia costa 633 dollari a compressa, circa 480mila dollari l’anno. Una bella sfida per Valentino Confalone.