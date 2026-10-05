Morbo di Crohn, arriva in Italia l’anticorpo monoclonale di Lilly

Via libera dall’Aifa alla rimborsabilità nel nostro Paese di mirikizumab, antagonista dell’interleuchina-23p19, sviluppato da Eli Lilly per il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva da moderata a grave negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico. Il farmaco era già stato approvato in Italia nel 2024 per il trattamento della colite ulcerosa attiva da moderata a grave.

Il morbo di Crohn

Il morbo di Crohn è una patologia infiammatoria intestinale caratterizzata da infiammazione cronica e progressiva del tratto gastrointestinale. Secondo le stime colpisce in Italia circa 100mila persone. Le diagnosi vengono eseguite prevalentemente tra i 15 e i 40 anni. Tra i sintomi più comuni ci sono dolore addominale, fatigue, urgenza intestinale e diarrea.

“Quando la malattia di Crohn non è adeguatamente controllata può evolvere fino a causare complicanze importanti, tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero o, in alcuni casi, il ricorso alla chirurgia”, spiega Alessandro Armuzzi, responsabile Unità operativa Ibd dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e ordinario di Gastroenterologia alla Humanitas University. “A questo si aggiunge il peso che la malattia può avere sulla vita quotidiana: molti pazienti finiscono per convivere con una qualità di vita compromessa”.

L’azione di Mirikizumab

L’anticorpo monoclonale agisce selettivamente sulla subunità p19 dell’interleuchina-23, un fattore chiave dell’infiammazione intestinale nella malattia di Crohn. Secondo i dati del programma di studi di fase 3 alla base della registrazione, il farmaco controlla precocemente i sintomi che condizionano maggiormente laqualità di vita e mantiene il beneficio fino a due anni di trattamento.

Nello studio Vivid-1 a un anno il 54,1% dei pazienti trattati con mirikizumab ha raggiunto la remissione clinica, contro il 19,6% con placebo. La risposta endoscopica è stata raggiunta dal 48,4% dei pazienti trattati, contro il 9% del gruppo placebo. I dati dello studio di estensione Vivid-2 confermano il beneficio fino a 104 settimane.

Una nuova possibilità terapeutica

“Nonostante i progressi terapeutici una parte significativa dei pazienti con malattia di Crohn non riesce ancora a raggiungere una remissione completa o a mantenere nel tempo un adeguato controllo della patologia”, spiega Silvio Danese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Irccs Ospedale San Raffaele e ordinario di Gastroenterologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

“L’approvazione di Mirikizumab da parte di Aifa rappresenta un passo importante, perché amplia le possibilità terapeutiche con un approccio mirato e offre ai pazienti una nuova opportunità per ottenere un controllo più efficace e duraturo della malattia, con un impatto positivo anche sulla qualità di vita”, aggiunge Danese.

Per Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly, la rimborsabilità del farmaco “per la malattia di Crohn segna un ulteriore traguardo nel nostro impegno a favore delle persone che convivono con questa patologia. Mettere a disposizione delle persone con malattia di Crohn nuove possibilità di trattamento – conclude – significa rispondere ai loro bisogni e contribuire a una gestione sempre più efficace della malattia”.