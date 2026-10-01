Pentobarbital, cos’è il farmaco usato in Usa per l’esecuzione di Christa Pike

Ci si interroga sul pentobarbital dopo il fallimento negli Usa dell’esecuzione di Christa Pike, unica donna condannata a morte in Tennessee negli ultimi 200 anni. Stando alla stampa americana dopo che la Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital, l’esecuzione è stata interrotta e la donna è stata portata in ambulanza in ospedale. Ma che cos’è questo farmaco, utilizzato anche in Svizzera per il suicidio assistito e, in passato, come siero della verità?

“Il pentobarbital è un barbiturico ad azione breve (Short-acting), altamente liposolubile, che attraversa rapidamente la barriera emato-encefalica provocando un’induzione anestetica quasi immediata, ma ha anche una rapida ridistribuzione nei tessuti periferici, che ne interrompe l’effetto sul sistema nervoso centrale dopo qualche ora. Utilizzato come pre-anestetico in anestesia generale è ora ampiamente soppiantato da altri farmaci”, spiega a LaSalute di LaPresse Marco Marano, responsabile del Centro antiveleni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e componente della Società Italiana di Tossicologia Sitox.

Il pentobarbital in anestesia

“Oltre un certo dosaggio – chiarisce Marano – c’è un interessamento oltre che neurologico, anche cardiocircolatorio, quindi viene utilizzato a dosaggio previsto e controllato”. In anestesia generale questo farmaco “viene impiegato per indurre l’addormentamento, ma non ha un effetto antidolorifico. Per questo viene associato ad altri farmaci come gli analgesici, per poter eseguire una procedura chirurgica”.

Oggi il pentobarbital, un tempo molto diffuso, “è stato superato da altri prodotti e viene impiegato in casi più limitati. Dal punto di vista farmacologico l’effetto è legato al dosaggio. Si tratta di un medicinale a breve emivita, che funziona dunque per un lasso di tempo ridotto”, precisa il tossicologo.

Il siero della verità

Ma come mai veniva impiegato, a basso dosaggio, anche come siero della verità? “Il pentobarbital tende a ridurre il controllo neurologico e l’effetto inibitorio”, conclude Marano, ribadendo che l’effetto di questo medicinale dipende molto dalla dose. Ecco perché, dopo la somministrazione, si tende a rispondere con sincerità alle domande che ci vengono poste.

Negli Stati Uniti, in Oklahoma e – come in questo caso – in Tennessee, il pentobarbital o il tiopentale sodico (altro barbiturico ad azione veloce) sono stati utilizzati per eseguire sentenze di condanna a morte tramite iniezione letale.