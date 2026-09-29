Farmaci e revisione del prontuario, le novità dall’incontro Egualia

Le richieste delle imprese di farmaci accessibili e le risposte di ministro e sottosegretario alla Salute sul prontuario

Le parole hanno un peso, anche quando si parla di un tema spinoso come la revisione del prontuario. E se dalla presentazione dell’XI Rapporto dell’Osservatorio farmaci accessibili Egualia chiede di tutelare i farmaci sotto i 10 euro dalla scure dei ‘tagli’, le risposte che arrivano dal ministero della salute sono molto interessanti.

L’impegno di Marcello Gemmato per i cittadini e le imprese

Nella revisione del prontuario “Aifa sta immaginando delle sacche di mancata performance, per esempio penso a principi attivi” superati, “con un mantra fondamentale, quello di non far pagare il cittadino. Quindi, siccome erano circolate notizie distorsive in tal senso, voglio assicurare che il cittadino, con la revisione del prontuario, non pagherà un euro in più”. A riaffermare con nettezza “l’impegno del Governo” è il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine della presentazione del Rapporto all’Ara Pacis.

Come risparmiare? “Si identificheranno in sede di contrattazione alcuni farmaci che non sono più performanti, per migliorare nel complesso la sostenibilità del nostro sistema. Ovviamente il tema sullo sfondo è quello di una compartecipazione e di un dialogo profondo fra Aifa e industria farmaceutica. Mi risulta – continua Gemmato – che la revisione dei prezzi viene fatta in maniera condivisa puntualmente, e già quella diventa una sorta di revisione del prontuario. Stiamo andando in questa direzione, in maniera indolore per il cittadino”.

Marcello Gemmato sottosegretario alla Salute

Il futuro dei farmaci accessibili e il payback

Quanto alle quattro richieste del numero uno di Egualia, Riccardo Zagaria, all’esecutivo, “rispondiamo che è stato abolito il payback dell’1,83%, una tassa di scopo fatta dopo il terremoto d’Abruzzo e che era diventata strutturale e veniva pagata dall’industria farmaceutica”, rivendica Gemmato.

“Detto questo, le altre richieste – scandisce Gemmato – sono accoglibili. Dunque maggiori informazioni sugli equivalenti, il tema della centrale unica d’acquisto, ma anche la possibilità di bypassare le gare, nel momento in cui c’è un unico proprietario di un principio attivo. Ritengo che siano normative che si possono fare anche senza un impatto di carattere economico, per rendere sostenibile il mondo degli equivalenti che, a sua volta, dà un contributo di risparmio al nostro Sistema Sanitario”.

Schillaci e il confronto “indispensabile” tra istituzioni e imprese

“Stiamo lavorando per una governance farmaceutica più moderna ed efficiente, capace di rispondere con maggiore rapidità ai bisogni dei cittadini. La sfida è coniugare terapie efficaci e accessibili, sostenibilità del Ssn e solidità del sistema produttivo. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile un confronto costante tra istituzioni, imprese e tutti gli attori del sistema farmaceutico“, ha affermato a sua volta il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel video messaggio inviato a Egualia.

Un messaggio importante, nell’ottica della revisione del prontuario. “I farmaci equivalenti – ha sottolineato Schillaci – sono una risorsa fondamentale per garantire l’accesso alle cure e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In uno scenario internazionale complesso, è essenziale rafforzare le filiere produttive e assicurare la continuità degli approvvigionamenti”.

La parole di Zagaria e le sfide sul tavolo

Dal canto suo, il presidente di Egualia Riccardo Zagaria si dice “soddisfatto delle ultime dichiarazioni da parte di Aifa, che hanno seguito quanto dichiarato nei giorni scorsi sia dal sottosegretario che dal ministro della Salute. Considerato l’aumento dei costi di produzione, dover affrontare un potenziale abbassamento di prezzo dei farmaci per noi sarebbe stato inaccettabile. Adesso vediamo che cosa arriverà. Il tema verrà messo all’ordine del giorno della prossima Cse di Aifa, ma confermiamo la disponibilità a un’interlocuzione proficua sia con Aifa che con il ministero della Salute”.