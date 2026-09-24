Farmaci su misura, Gemmato: “Con le linee guida più aderenza alle cure e risparmio per le Stato”

“Aderire correttamente alla terapia significa curarsi meglio e di conseguenza ridurre le ospedalizzazioni e generare un risparmio per le casse dello Stato”. Ne è sicuro il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che nella sede del ministero di Lungotevere Ripa ha presentato le linee guida per l’accesso personalizzato ai medicinali in farmacia.

Il provvedimento interessa soprattutto gli anziani affetti da comorbidità e i loro caregiver costretti a districarsi tra decine di confezioni di farmaci. Il decreto stabilisce come predisporre i confezionamenti personalizzati dei farmaci, già acquisiti dal paziente, per facilitare la corretta assunzione della terapia.

Lo schema posologico, redatto dal medico di famiglia, indicherà i farmaci da assumere giorno per giorno. “Il confezionamento personalizzato, a opera del farmacista, può essere assimilato alla preparazione dei medicinali nel laboratorio della farmacia. Le linee guida garantiranno la tracciabilità del farmaco”, assicura Paola Minghetti, presidente Società italiana farmacisti preparatori.

Un provvedimento quanto mai necessario per “rispondere alle esigenze di una popolazione tra le più longeve al mondo, con 84,1 anni di aspettativa di vita”, rimarca Gemmato. “Gli anziani arrivano ad assumere tra le 10 e le 15 pillole al giorno e allora l’aderenza alla terapia diventa molto complessa. Le nuove linee guida servono ad omogeneizzare un servizio che finora era partito solo in tre Regioni”.

Intanto continua a tenere banco la questione della revisione del prontuario farmaceutico, su cui Gemmato non si sbilancia: “Si sta lavorando alacremente alla revisione”, dice ai cronisti a margine dell’evento. “L’Aifa, in modo informale, ha identificato delle possibili aree di risparmio che verranno attenzionate e poi declinate”, spiega il sottosegretario alla Salute. “Immagino che si darà un contributo al risparmio – conclude – senza aumentare la compartecipazione del cittadino all’acquisto dei farmaci”.