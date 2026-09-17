Farmaci e sicurezza ‘su misura’, il ruolo dell’AI nel Focus a Napoli

In un’Italia che invecchia l’aumento del consumo di farmaci e il conseguente impatto delle reazioni avverse sui sistemi sanitari – in termini di morbilità, ricoveri e mortalità – evidenziano la necessità di metodologie sempre più robuste per l’identificazione precoce dei segnali di sicurezza e la gestione del rischio.

Il tutto mentre terapie personalizzate, polifarmacoterapia, popolazioni altamente eterogenee e categorie fragili, evidenziano la necessità di nuovi strumenti di valutazione che superino i modelli tradizionali. In questo contesto emerge il concetto di risk–benefit profile personalizzato, un paradigma che riconosce come il bilanciamento tra efficacia e sicurezza dei farmaci non sia statico né uniforme per tutti i pazienti.

In occasione del World Patient’s Safety Day, la Giornata mondiale della sicurezza del paziente promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che si celebra oggi, l’Italia risponde con un importante evento di rilevanza nazionale a Napoli.

L’appuntamento a Napoli e la sicurezza dei farmaci ‘su misura’

Si tratta della quarta edizione del Pharmacovigilance Focus 2026, in programma il prossimo 30 settembre presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Il focus sarà “Risk Profile su misura: la nuova farmacovigilanza”.

L’incontro affronterà l’evoluzione dei modelli di tutela e promozione della salute con un inevitabile approfondimento del tema, recentemente dibattuto, sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Perché se l’AI viene utilizzata in ‘scienza e coscienza’, rappresenta una risorsa imprescindibile dalle fasi di sviluppo clinico di nuovi farmaci fino alla realtà clinica quotidiana.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti illustri istituzionali, accademici e industriali, uniti dall’obiettivo comune di ridefinire un profilo di rischio del farmaco sempre più personalizzato e sicuro.

Sei le grandi società scientifiche a confronto (Sif – Società Italiana di Farmacologia, Siarv – Società Italiana Attività Regolatorie, Accesso e Farmacovigilanza, Afi – Associazione Farmaceutici Industria Società Scientifica, Sifo – Società Italiana di Farmacologia Ospedaliera, SIMeF – Società Italiana di Medicina Farmaceutica e Sitelf – Società Italiana di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche). Nel mirino rischi clinici e opportunità per lo sviluppo dei farmaci e supporto al benessere dei pazienti.

