Chiesi annuncia l’arrivo di David Khougazian, chi è il nuovo Ceo

Ci siamo quasi: fra un mese scatterà il cambio al vertice del Gruppo Chiesi. David Khougazian sarà il nuovo Chief Executive Officer a partire dal 15 ottobre. Novant’anni di esperienza, una sede a Parma e 31 filiali commerciali nel mondo, il Gruppo farmaceutico oggi conta oltre 7.900 collaboratori.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a David Khougazian in Chiesi in un momento particolarmente positivo per la nostra azienda – sottolinea la presidente Maria Paola Chiesi – è da sempre al centro della missione e della visione di lungo periodo di Chiesi. La nomina di David riflette la nostra ambizione di accelerare ulteriormente questo percorso e di rafforzare la capacità di Chiesi di innovare in un contesto che sta evolvendo più rapidamente che mai”.

Chi è il nuovo Ceo del Gruppo Chiesi

Ingegnere, David Khougazian entra in Chiesi dopo una carriera internazionale di oltre 25 anni nell’healthcare e nelle life sciences. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Executive Partner, Growth e Head of Global Engagement presso Flagship Pioneering, dove ha supportato la crescita e lo sviluppo di aziende healthcare innovative. Succederà a Jean-Marc Bellemin, Ceo ad interim del Gruppo dal 15 maggio 2026, che ha guidato con successo l’azienda durante questo periodo di transizione, continuando al contempo a ricoprire il proprio ruolo permanente di Cfo.

“Il panorama dell’healthcare sta evolvendo rapidamente, creando straordinarie opportunità per accelerare l’innovazione e migliorare gli esiti per i pazienti. Chiesi ha costruito fondamenta solide, coniugando competenze scientifiche e un chiaro impegno per una crescita sostenibile, capace di generare valore nel lungo termine e attraverso le generazioni. Non vedo l’ora di collaborare insieme alle colleghe e ai colleghi di Chiesi in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente le capacità di innovazione del Gruppo, sviluppare la pipeline e le partnership strategiche e creare valore duraturo per i pazienti, i sistemi sanitari e la società”, ha affermato David Khougazian.