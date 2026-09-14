Roche Italia: arriva Amy VanBuskirk, chi è la nuova General manager

Cambio al vertice per Roche Italia, che questa volta punta su una donna del pharma. L’americana Amy VanBuskirk è infatti la nuova General Manager dell’affiliata italiana. A darne notizia è Roche S.p.A., divisione farmaceutica del Gruppo elvetico Roche.

VanBuskirk succede a Stefanos Tsamousis, che proseguirà la sua carriera nell’azienda farmaceutica come presidente e Ad dell’affiliata canadese. “Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, che rappresenta un momento straordinario per il mio percorso professionale e per la mia famiglia. Nei miei quasi 25 anni nel Gruppo Roche, dove ho ricoperto sia ruoli internazionali che nelle affiliate, ho imparato che il vero motore del successo sono le persone, la collaborazione e la chiarezza degli obiettivi”, ha commentato Amy VanBuskirk.

Chi è Amy VanBuskirk

Nata a Portland, in Oregon, VanBuskirk – dopo una laurea in Zoologia e Biologia Animale presso la University of Washington – ha completato un Master in Business Administration presso la Duke University.

Entrata nel Gruppo Roche nel 2002, ha maturato una consolidata esperienza internazionale, sia in Europa che negli Stati Uniti. Già Vice President Multiple Sclerosis Franchise di Genentech, la controllata americana di Roche, ha poi ricoperto il ruolo di General Manager dell’affiliata Roche in Svezia, prima di passare a Basilea con incarichi a livello di Gruppo in diverse aree terapeutiche. Dal 2025 era SVP Global Pharma Strategy Neurology, Immunology and Infectious Diseases.

Le priorità della nuova leader di Roche Italia

“Credo fortemente che i grandi risultati nascano dall’unione tra una visione strategica condivisa e una cultura aziendale capace di valorizzare il talento e l’energia di ciascuno. L’Italia è un Paese che vanta una comunità scientifica e un Servizio Sanitario Nazionale di eccellenza e il mio impegno – ha sottolineato la nuova General Manager di Roche S.p.A. – sarà quello di continuare a lavorare giorno per giorno, insieme a tutti gli attori del Sistema Salute, per creare le condizioni affinché l’innovazione terapeutica possa raggiungere chi ne ha bisogno, al momento giusto, in modo equo e sostenibile”.

