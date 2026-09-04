Home > Salute > Farmaci > Semaglutide e salute, la nuova frontiera è l’invecchiamento

Non soltanto perdita di peso e controllo della glicemia. La semaglutide, farmaco blockbuster capostipite degli agonisti del recettore GLP-1, potrebbe avere effetti anche su alcuni dei meccanismi biologici legati all’invecchiamento. A suggerirlo è un nuovo studio, condotto sugli animali, pubblicato su Nature. Un lavoro “che amplia notevolmente i potenziali benefici dell’utilizzo degli agonisti del GLP-1, perché mostra evidenze dirette di una riduzione significativa di diversi marker dell’invecchiamento in un modello sperimentale molto elegante”. Parola di Massimiliano Caprio, Responsabile Laboratorio Endocrinologia Cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Roma e ordinario di Endocrinologia all’Università San Raffaele Roma.

La ricerca e l’effetto di semaglutide sui topolini

Ma cosa dice la ricerca? Il team ha analizzato gli effetti di semaglutide in topi di età avanzata e di sesso femminile. I risultati mostrano la riduzione di diversi marker dell’invecchiamento, un miglioramento di alcune funzioni fisiologiche e cognitive e un aumento significativo della sopravvivenza media, passata da 742 a 834 giorni, circa il 12% in più.

A spiccare sotto la lente del team la riduzione dell’infiammazione e della senescenza cellulare, oltre al miglioramento della funzione mitocondriale e della stabilità genomica. Particolarmente interessanti anche i risultati a livello cerebrale, con un aumento della neurogenesi nell’ippocampo, area coinvolta nei processi di apprendimento e memoria.

Effetto del farmaco o della restrizione calorica?

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rapporto tra gli effetti della semaglutide e quelli della restrizione calorica, capace di influenzare favorevolmente i processi dell’invecchiamento. “Sicuramente una parte degli effetti favorevoli è legata alla riduzione dell’introito calorico”, osserva Caprio parlando con LaSalute di LaPresse. “Ma il dato interessante è che, pur ottenendo benefici anche con la restrizione calorica, il gruppo trattato con il farmaco ha mostrato risultati più favorevoli in alcuni parametri cognitivi e metabolici”.

Il confronto diretto ha infatti evidenziato “che semaglutide e restrizione calorica erano entrambe in grado di contrastare parte del declino fisiologico associato all’età”. Il farmaco ha dato risultati migliori nella memoria spaziale, nel comportamento esplorativo e nel controllo glicemico, suggerendo l’esistenza di effetti che potrebbero andare oltre la semplice riduzione dell’introito calorico.

“È proprio questo dato – dice lo specialista del San Raffaele – ad aprire uno degli scenari più interessanti. È possibile ipotizzare un effetto favorevole legato all’uso prolungato di questa classe di farmaci anche in altre patologie cronico-degenerative, oltre all’obesità e al diabete mellito di tipo 2”. Si tratta, tuttavia, di prospettive “che dovranno essere confermate nell’uomo”.

Il messaggio per i pazienti

Insomma, dal lavoro non arriva l’indicazione a utilizzare la semaglutide per rallentare l’invecchiamento nelle persone sane. “I pazienti devono seguire attentamente le indicazioni del medico e utilizzare questi farmaci esclusivamente quando esiste una reale necessità clinica”, dice Caprio.

“Certamente ci troviamo di fronte a una classe di farmaci che ha già mostrato risultati straordinari nel trattamento dell’obesità, del diabete mellito di tipo 2 e di molte complicanze cardio-metaboliche, e che potrebbe, in futuro, trovare applicazioni nella prevenzione e trattamento delle patologie cronico-degenerative”, conclude lo specialista.