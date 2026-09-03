Colesterolo cattivo nel mirino, 2 terapie a confronto

Colesterolo ‘cattivo’ nel mirino. Ridurlo presto e a lungo è fondamentale per i pazienti con arteriosclerosi ad alto e altissimo rischio cardiovascolare, lo sappiamo bene. Ma una cosa sono le linee guida, altra la realtà quotidiana dei pazienti. Ebbene, un aiuto nella gestione del colesterolo Ldl arriva da una ricerca presentata al recente Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC).

Si tratta dei risultati del primo studio randomizzato, in aperto e di fase IV, che ha messo a confronto due terapie in questo gruppo di pazienti particolarmente a rischio. Sotto la lente due farmaci: inclisiran e acido bempedoico.

I risultati e l’effetto sul colesterolo Ldl

Ebbene, i dati mostrano una riduzione del colesterolo Ldl superiore di 3,7 volte con inclisiran, riferisce Novartis. Complessivamente, il 78,2% dei pazienti trattati con questa terapia ha raggiunto il target rispetto al 20,3% di quelli trattati con acido bempedoico a 150 giorni dall’inizio del trial. Mentre la frequenza complessiva degli eventi avversi è risultata comparabile nei due gruppi (63,1% contro 59,8%).

Come spiega Massimo Grimaldi, presidente Anmco (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e direttore della Cardiologia dell’Ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), “il confronto diretto tra i due farmaci dimostra che, pur mantenendo l’acido bempedoico le aspettative di impatto sui valori di Ldl-C già dimostrate, si rivela non sufficiente nell’ottenere il raggiungimento dei target terapeutici raccomandati nella popolazione di pazienti con malattia cardiovascolare arteriosclerotica ad alto o altissimo rischio cardiovascolare”.

Pazienti in cui il risultato “è cruciale per abbattere l’incidenza di nuovi eventi. Si tratta di dati che contribuiscono ad arricchire il patrimonio di evidenze a disposizione del cardiologo nella gestione dei pazienti ad alto e altissimo rischio cardiovascolare”, aggiunge Grimaldi.

La sfida: mantenere il colesterolo basso nel tempo

Ma c’è di più. ”Nella prevenzione cardiovascolare non è sufficiente raggiungere rapidamente il target di colesterolo Ldl: la vera sfida è mantenerlo nel tempo”, ricorda Gianfranco Sinagra, presidente della Sic (Società Italiana di Cardiologia), professore all’Università di Trieste e Direttore della Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi).

“Nella pratica clinica quotidiana dobbiamo ragionare in termini di percorso terapeutico, scegliendo strategie che consentano un controllo lipidico efficace, persistente nel tempo e sostenibile. Ridurre il periodo di esposizione a livelli elevati di colesterolo Ldl significa offrire ai pazienti una maggiore opportunità di protezione cardiovascolare nel lungo termine”, conclude.