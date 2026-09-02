Boehringer Ingelheim: Ferraro guida l’Animal Health in Italia

Chi è il nuovo Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim Italia e le sue priorità per un settore in evoluzione

Novità per Boehringer Ingelheim Italia. Da settembre Emanuele Ferraro è il nuovo Head of Animal Health della filiale italiana, entrando a far parte dell’Executive Committee del Gruppo e riportando a Nedim Pipic, Country Managing Director.

“Sono orgoglioso di assumere questo nuovo incarico – ha dichiarato Ferraro – in un contesto in cui sempre più la salute animale implica impatti concreti anche sulla salute delle persone e dell’ambiente. Gli animali da compagnia sono parte integrante delle famiglie italiane, con circa 20 milioni di cani e gatti, e il comparto zootecnico continua a svolgere un ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la sostenibilità delle filiere e la risposta alla crescente domanda di proteine di origine animale”.

Le sfide per un settore in evoluzione

La nomina arriva in una fase di significativa evoluzione per il settore della salute animale in Italia, chiamato a rispondere a bisogni sempre più articolati: dalla crescente attenzione alla prevenzione e al benessere degli animali da compagnia, alla sostenibilità e sicurezza delle produzioni zootecniche, fino al ruolo della salute animale all’interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.

“Vogliamo continuare ad essere presenti, affiancare tutti i partner della filiera e costruire assieme a loro un futuro ancora più integrato in cui la prevenzione sia sempre al centro del dibattito di settore e istituzionale”, ha chiarito il nuovo Head of Animal Health della filiale italiana di Boehringer Ingelheim.

Chi è il nuovo Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim Italia

Laureato in Giurisprudenza, Emanuele Ferraro ha maturato oltre vent’anni di esperienza in aziende multinazionali leader nei settori del largo consumo, farmaceutico e food & beverage. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Sales, Marketing e Trade Marketing, sviluppando competenze nella gestione multicanale, nell’innovazione e nello sviluppo strategico delle attività commerciali.

In Boehringer Ingelheim ha guidato l’area Pets & Equine da settembre 2023, contribuendo a guidarne il rilancio e al rafforzamento della crescita del portafoglio prodotti dell’area animali da compagnia.

Emanuele Ferraro raccoglie il testimone da Karin Ramot, che ha guidato il business Animal Health di Boehringer Ingelheim in Italia e che prosegue il proprio percorso nel team globale di Boehringer Ingelheim Animal Health, a conferma dell’attenzione alla crescita dei talenti e alla continuità delle competenze maturate all’interno dell’azienda.