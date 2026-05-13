Kedrion e l’investimento per la ‘Plasma Valley’ toscana

Un investimento da 150 milioni di euro per potenziare il polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, triplicandone la capacità produttiva. L’annuncio di Kedrion, azienda biofarmaceutica specializzata nella produzione di terapie plasmaderivate per la cura di malattie rare, segna la nascita di una ‘Plasma Valley’ in Toscana.

Gli obiettivi di Kedrion

L’obiettivo è triplicare la capacità produttiva del sito, che passerebbe da 1,1 milioni a 3,3 milioni di litri di plasma lavorato all’anno. Un modo per far fronte alla crescente domanda di immunoglobuline. Il progetto vede la partecipazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha concesso a Kedrion un finanziamento di 14 milioni di euro attraverso un contratto di sviluppo.

Il programma di espansione, inoltre, prevede la realizzazione di un nuovo edificio dedicato al frazionamento del plasma, a cui saranno destinati 120 dei 150 milioni stanziati. E porterà alla creazione di circa 300 nuovi posti di lavoro. “Il settore farmaceutico è oggi la punta di diamante dell’export italiano e Kedrion ne è uno dei simboli più rappresentativi”, ha dichiarato Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy.

“Triplicare la capacità produttiva di Bolognana significa rafforzare la posizione dell’Italia nella catena del valore globale delle terapie plasmaderivate – aggiunge il viceministro – un segmento ad altissimo contenuto scientifico e fortemente strategico per la sicurezza sanitaria internazionale”.

Rafforzare il ruolo strategico dell’Italia

“L’investimento da 150 milioni di euro annunciato da Kedrion conferma il ruolo strategico dell’Italia nella filiera globale delle terapie plasmaderivate”, sottolinea il presidente di Farmindustria Marcello Cattani.

“La creazione di una vera e propria ‘Plasma Valley’ in Toscana rappresenta un esempio concreto di come innovazione, ricerca, manifattura hi-tech e radicamento territoriale possano generare crescita, occupazione qualificata, nuove opportunità di cura per i pazienti affetti da malattie rare e ultra-rare”, aggiunge Cattani.

“Kedrion è oggi una grande azienda internazionale che non rinuncia alle sue profonde radici italiane”, dice in conclusione il presidente di Kedrion Paolo Marcucci. “Questo progetto di espansione industriale rappresenta il segno tangibile di un percorso che contribuirà in modo decisivo alla crescita di Kedrion e fungerà da volano per lo sviluppo dei nostri territori e delle comunità locali”.