Emergenza Coronavirus: oltre 100 i contagiati in Italia - Aggiornamento tempo reale

Sempre più emergenza Coronavirus in Italia: due i morti in Lombardia e Veneto mentre sono oltre 100 i contagiati in cinque regioni, 89 nella sola Lombardia. Ieri il decreto legge varato dal governo per contenere i contagi. "Al primo posto c'è la salute dei cittadini italiani" ha detto il premier Conte in conferenza stampa. Nelle aeree focolaio scatta il divieto di ingresso e allontanamento. Annullate le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto tra cui le partite di calcio di serie A, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria mentre il ministro della Pubblica Istruzione ha bloccato le gite scolastiche in Italia e all'estero.

Ore 10 - le sfilate della Milano fashion week di Armani e Biagiotti si terranno a porte chiuse

11 - il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo la riunione in prefettura ha deciso di chiudere le scuole per una settimana a partire da domani.

11.30 - governatore veneto Zaia: "Due anziani contagiati a Venezia"

12 - annullata anche la partita di serie A, Torino-Parma

12.30 - commissario della Protezione civile, Angelo Borrelli: "132 i contagiati, non ancora individuato il paziente zero"

13 - in Lombardia chiuse le scuole in tutta la Regione senza limite temporale. L'ordinanza firmata dal governatore Fontana

13.30 - governatore Zaia: "In Veneto chiuse le scuole fino al 1 marzo. Stop al Carnevale di Venezia"

14 - Miur: "Stop attività atenei in Lombardia-Veneto-Emilia fino al 29/2"

14:30 - prefettura Lodi: "Supermercati, ipermercati, negozi alimentari sono servizi essenziali, resteranno aperti"

