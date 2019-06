Due ricercatori italiani vincitori delle borse universitarie di Align Technology

La ricerca italiana continua a confermarsi un settore d’eccellenza. La dott.ssa Serena Ravera dell’Università di Torino e il dott. Luca Levrini dell’Università dell’Insubria sono due tra i 10 vincitori al mondo degli assegni di ricerca finanziati da Align Technology, leader globale nel settore degli aligner dentali, che da dieci anni promuove la ricerca universitaria d’eccellenza nel settore dentale e ortodontico.

Ad aggiudicarsi i 4 assegni di ricerca in Europa per il 2019, oltre al Dr. Luca Levrini e alla dott.ssa Serena Ravera sono stati la dott.ssa Christina Erbe, dell’Università di Mainz (Mainz, Germania) e il dott. Erwin Jonke dell’Università di Medicina di Vienna (Vienna, Austria).

Negli Stati Uniti, invece, sono stati due gli assegni in palio: uno andato al dott. Bingshuang Zou dell’Università della British Columbia (Vancouver, Canada) e l’altro al dott. F. Kurtis Kasper dell’Università del Texas (Houston, USA). Nella zona Asia - Pacifico, infine, i 4 assegni sono andati al dott. Tony Weir dell’Università del Queensland (Queensland, Australia), al dott. Wenli Lai dell’Università di Sichuan (Chengdu, Cina), al dott. Jun Wu dell’Università di Nanchang (Nanchang, Cina) e al dott. Yu Li dell’Università di Sichuan (Chengdu, Cina).

"Continua a crescere l'interesse globale per la ricerca nei trattamenti odontoiatrici e ortodontici, come dimostra il crescente numero di domande che Align Technology riceve ogni anno dalle università di tutto il mondo", ha dichiarato Zelko Relic, responsabile tecnologico di Align Technology e vicepresidente senior per la ricerca e lo sviluppo globale. “In qualità di leader nella produzione di aligner trasparenti, restiamo impegnati a supportare coloro che, in tutto il mondo, si dedicano al miglioramento dell'assistenza ortodontica e dei pazienti e, al decimo anno di finanziamento, continuiamo a sostenere la ricerca internazionale con investimenti crescenti nelle regioni EMEA e APAC".

Gli studi di ricerca finanziati coprono una vasta gamma di argomenti per progetti che cercano di comprendere meglio il trattamento in ortodonzia e odontoiatria, tra cui: l’efficacia dei movimenti tridimensionali dei denti, la valutazione clinica dell'usura superficiale degli attacchi, il confronto degli effetti di due prescrizioni mediante l'apparecchio di avanzamento mandibolare, l’accuratezza della riduzione interprossimale eseguita dai medici, l’efficacia della rotazione predefinita del dente con aligner, l’efficacia degli allineatori trasparenti nel ridurre l'incidenza del riassorbimento radicolare e dell'osso alveolare rispetto agli apparecchi fissi, la determinazione dell'impatto dei denti posteriori intrusivi e il ribaltamento del piano occlusale durante il trattamento con aligner e, infine, un'indagine per identificare quali requisiti sono importanti per i pazienti che decidono di essere trattati con allineatori.

Tutte le domande di premio ricevute sono state esaminate e classificate come prioritarie da un comitato accademico indipendente in una valutazione 'alla cieca'. I destinatari finali sono stati determinati da Align Technology.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata