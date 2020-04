Djokovic dona denaro agli ospedali bergamaschi

Il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic da un segno tangibile nella lotta contro il Coronavirus: il campione ha donato un’ingente somma agli Ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, in prima linea nella lotta all'emergenza. A rivelarlo è stato il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest. La somma, donata dal campione insieme alla moglie Jelena, grazie alla fondazione creata a suo nome, è stata prontamente investita per l’acquisto di respiratori, caschi per ventilazione meccanica a pressione positiva continua e dispositivi di protezione individuale.