Decreto anticoronavirus, Viminale: "7 mila le persone denunciate in un giorno"

Sono state 276 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale

Sono oltre 7 mila le persone denunciate nella giornata di ieri nell'ambito dei controlli sull'applicazione dei decreti anti Coronavirus.Secondo i dati del Viminale, ieri a fronte di 157.271 persone controllate, ne sono state denunciate 7.218. In particolare 6.942 le denunce per inottemperanza al Dpcm e 276 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Denunciati anche 239 titolari di esercizi commerciali nel corso di 83.454 controlli fatti su negozi e locali.

