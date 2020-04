Covid-19, in Spagna superati i 20 mila morti

Sono oltre 2,2 milioni i casi di coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Stando all'ultimo bollettino, i morti a livello globale superano le 154mila unità. Il triste primato spetta agli Stati Uniti con oltre 700 mila contagi e più di 37 mila morti anche se Trump sottolinea: "Avremo meno decessi del previsto". In Spagna superata quota 20 mila morti, nelle ultime 24 ore sono stati 565. Oltre 190 mila i contagiati. Si aggrava anche la situazione in Gran Bretagna con oltre 888 morti in più in una giornata con il totale che supera le 15 mila unità