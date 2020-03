Coronavirus, Viminale: Oltre 8 mila denunciati in 24 ore

Sono 187.455 le persone controllate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati del Viminale, sono state denunciate 8.089 persone per inottemperanza al Dpcm, e 204 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Le forze dell'ordine hanno controllato 111.512 esercizi commerciali, denunciando 154 titolari e sospendendo l'attività in 33 casi.

