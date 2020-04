Coronavirus, Viminale: a Pasquetta oltre 16mila sanzionati

Sono oltre 16 le persone sanzionate nel giorno di Pasquetta nell'ambito dei controlli per il contenimento dell'epidemia di coronavirus. Il numero preciso è 16.545. Lo rende noto il Viminale. Altre 88 persone hanno fornito falsa dichiarazione mentre 29 hanno violato la quarantena. In totale le persone controllate sono state 252.148. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, invece, su 62.391 controlli sono stati denunciati 146 titolari di attività, per 39 è stata disposta la chiusura provvisoria dell'esercizio per altri 24 la chiusura. Il numero di denunce è stato in forte aumento rispetto al giorno di Pasqua quando i sanzionati erano stati 13.756.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata