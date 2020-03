Coronavirus, verso la chiusura di tutte le scuole per 2 settimane

Necessario per arginare l'emergenza Coronavirus: chiudere tutte le scuole italiane. L'ipotesi, viene riferito, è in discussione alla riunione a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i ministri. Ma non si tratta di una decisione già presa, viene sottolineato, bensì di una opzione in corso di valutazione. Misura assolutamente necessaria secondo il virologo Roberto Burioni, che precisa come iun troppi abbiano sottovalutato quanto sia grave il pericolo. "Chiudere le Scuole è necessario. Le persone devono stare isolate o almeno a un metro di distanza - è l'allarme di Burioni - I lavoratori devono operare in un ambiente salubre, se il datore di lavoro non rispetta queste regole ci si può infettare. Non bisognerebbe prendere la metro o i mezzi pubblici affollati altrimenti si accetta il rischio di infettarsi e di infettare anche i propri figli. Bisogna stare a casa".

