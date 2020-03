Coronavirus, Urbano Cairo partecipa alla "Stay at home challenge"

Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, partecipa alla "Stay at home challenge", la sfida dei palleggi con un rotolo di carta igienica che - in questo periodo di isolamento forzato - sta impazzando tra i calciatori in giro per il mondo. Un modo per sensibilizzare le persone a rispettare le restrizioni imposte dai governi per far fronte alla pandemia di coronavirus. In questo video postato sul proprio profilo Instagram, il patron dei granata dimostra di avere talento, riuscendo a palleggiare undici volte.