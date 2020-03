Coronavirus, uno stabilimento di Fca produrrà mascherine

La decisione comunicata dal ceo dell'azienda Mike Manley in una lettera ai dipendenti

Contro il Coronavirus, Fca produrrà mascherine. Lo ha annunciato il ceo dell'azienda, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti, sottolineando come uno stabilimento verrà riconvertito. "A partire da oggi saranno avviate le attività necessarie per convertire uno degli stabilimenti alla produzione mascherine facciali. L'obiettivo è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a oltre 1 milione di mascherine facciali al mese che saranno donate a soccorritori e operatori sanitari" si legge nella lettera ai dipendenti.

"Poter reindirizzare le nostre risorse a sostegno di chi ne ha più bisogno, mi rende orgoglioso di fare parte di questa azienda", ha aggiunto Manley

