Coronavirus, un dipendente della Regione Lombardia potrebbe essere positivo

(LaPresse) - L'Ufficio stampa della Regione Lombardia comunica che, poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale, in ottemperanza delle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa è annullata. Seguirà un comunicato con gli aggiornamenti della giornata. "Il dipendente regionale sottoposto ad accertamenti sanitari non è in forza all'assessorato al Welfare e non è un tecnico dell'Unità di crisi che sta coordinando l'emergenza Coronavirus". Così Regione Lombardia, in una nota.

