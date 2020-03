Coronavirus, Ue: Von der Leyen non esclude opzioni entro limiti del trattato

"Il Consiglio europeo ha incaricato l'Eurogruppo di presentare proposte entro le prossime settimane. La Commissione parteciperà a tali discussioni e sarà pronta a fornire assistenza, se sostenuta dall'Eurogruppo. Ciò è necessario poiché lo spazio fiscale per i nuovi strumenti è limitato, come lo siamo nell'ultimo anno del QFP. Parallelamente, la Commissione sta lavorando a proposte per la fase di recupero nell'ambito dei trattati esistenti. Come primo passo stiamo attualmente lavorando a una piena flessibilità dei fondi esistenti, come i fondi strutturali. Ciò fornirà supporto immediato. Per garantire il recupero, la Commissione proporrà modifiche alla proposta del QFP che consentiranno di affrontare le ricadute della crisi del coronavirus. Ciò includerà un pacchetto di incentivi che garantirà il mantenimento della coesione all'interno dell'Unione attraverso la solidarietà e la responsabilità. In questo momento, il Presidente non esclude alcuna opzione entro i limiti del trattato". È quanto si legge in una nota della Commissione europea.

