Coronavirus, Trump: "No quarantena New York"

Negli Stati Uniti sono oltre 2 mila i morti per coronavirus, ma Donald Trump rinuncia alla quarantena per gli Stati di New York, New Jersey e Connecticut. Il presidente americano ha optato invece per dei “travel advisory”, consigliando ai cittadini di evitare i viaggi non essenziali e gli spostamenti nei e dai tre Stati, senza però chiuderne i confini. Intanto il New York Times ha lanciato l'allarme: "La Grande Mela rischia di diventare un focolaio più grave di quelli di Wuhan o della Lombardia". E Detroit cancella il Salone dell'Auto in calendario a giugno.