Coronavirus, Trump: "Italia aiutata anche monetariamente, buon lavoro se conteniamo morti fino a 100mila"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che per il Paese sarebbe buono se "potesse contenere" il numero di morti "fino a 100.000" per il coronavirus. "È un numero orribile", ha sottolineato durante un briefing sul coronavirus. E ha poi aggiunto: "Tutti insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro". Il dottor Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del governo, ha affermato che la proiezione di un potenziale da 100mila a 200mila morti è "del tutto concepibile", se non si fa abbastanza per mitigare la crisi.

Intanto Trump, ha esteso cedendo agli esperti di sanità pubblica che gli hanno presentato proiezioni ancora più terribili per l'espansione della pandemia di coronavirus.

Trump ha parlato anche dell'Italia: "Il governo sta già aiutando", l'Italia, "anche 'monetariamente'", cioè con finanziamenti, ha detto rispondendo a una domanda del 'Corriere della Sera' nel briefing destinato ai corrispondenti esteri accreditati alla Casa Bianca.

