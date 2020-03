Coronavirus, trend in calo per il quarto giorno: 683 morti, 3.491 nuovi contagi

Per il quarto giorno consecutivo si assiste a un calo di contagi da Coronavirus e decessi in Italia. I primi sono 3.491 nelle ultime 24 ore mentre nella giornata di ieri erano stati 3.612. Diminuisce il numero dei morti: 683 in un giorno, mentre ieri erano stati 743. Lo comunica la Protezione Civile in un punto stampa nel quale è assente il numero uno Borrelli, in isolamento perché febbricitante.

Il totale dei decessi è di 7503 persone. Crescono i guariti che in un solo giorno sono 1036, in totale arrivano a 9.362. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei contagiati tra attuali positivi, morti e guariti è di 74.386.

