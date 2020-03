Coronavirus, tragedia in Belgio: morta una bambina di soli 12 anni

Una bambina di 12 anni è morta in Belgio per Covid-12, . Lo ha fatto sapere la portavoce del centro di crisi di Bruxelles, Emmanuel Andre, parlando di "un momento emotivamente difficile, perché riguarda un bambino", e di un caso che ha "scosso la comunità medica e scientifica". Le autorità non hanno fornito dettagli sulla giovane vittima. Andre ha aggiunto che le persone morte per Covid-19 sono state 98 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 705. I casi confermati di contagio sono 12.705. Le autorità, ha precisato il portavoce, si aspettano che il picco arrivi nei prossimi giorni, quando si toccherà il "punto di saturazione negli ospedali".

