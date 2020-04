Coronavirus, titolo shock di Die Welt: "La mafia aspetta gli aiuti europei"

"La mafia aspetta gli aiuti europei": duro attacco del quotidiano tedesco Die Welt nei giorni del dibattito su Mes ed Eurobond per uscire dalla crisi causata dal coronavirus. Ira del ministro degli Esteri italiano Di Maio che chiede, su Facebook, una presa di distanza da parte di Berlino. "Il Die Welt, un importante giornale tedesco, questa mattina ha invitato l'Europa a non aiutare l'Italia perché, ha scritto testualmente il quotidiano, 'la mafia sta aspettando i soldi da Bruxelles'. Non voglio aprire polemiche perché, francamente, qui in Italia non ne abbiamo nemmeno il tempo, ma lasciatemi dire che trovo vergognosi e inaccettabili i toni usati dal giornale tedesco. Mi auguro che Berlino li condanni e si dissoci" ha scritto Di Maio sul social.

L'Italia piange oggi le sue vittime colpite dal Coronavirus, ma ha pianto e piange ancora le sue vittime di mafia. Da ministro degli Esteri non posso accettare che si facciano considerazioni del genere" ha aggiunto

