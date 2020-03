Coronavirus, task force per velocizzare uso fondi. Moratoria su mutui e prestiti pmi fino 30 settembre

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (Mcc) hanno costituito una task force "per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le pmi, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia". Si legge in una nota congiunta dei quattro enti che hanno costituito la task force.

Con la creazione della task force congiunta tra ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (Mcc), "è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l'operatività del Fondo di garanzia per le pmi, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l'ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l'ottenimento della garanzia". È quanto si legge in una nota congiunta dei quattro enti che hanno costituito la task force per velocizzare l'applicazione del nuovo decreto del Governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata