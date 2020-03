Coronavirus, stabile il trend dei contagi: 3851 nelle ultime 24 ore, 756 i decessi

Coronavirus in Italia: rimane stabile il trend di crescita di contagi e decessi. Oggi i nuovi positivi, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, è stato di 3851 unità, simile e in linea rispetto agli scorsi giorni. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 756, portando il totale a 10.779. Nella giornata di ieri erano state 889. I guariti superano quota 13030, un aumento di 646 unità rispetto al bollettino diramato ieri.

Sono 97689 i casi totali di coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia. Il numero comprende anche le persone decedute e quelle guarite.

La situazione in Lombardia

In Lombardia ci sono stati, nelle ultime 24 ore, 1592 nuovi contagi. Un dato, comunicato dall'assessore al Welfare Gallera, in calo rispetto a ieri quando erano 2117. Il totale è ora di 41007. Nella città di Milano i nuovi contagianti sono 247 per un totale di 3.406. I decessi sono stati 416 per un totale di 6360 per la Regione. I morti giornalieri sono 125 in meno rispetto a ieri. "I ricoverati sono 11.613, 461 in più di ieri. Un dato che si potrebbe prendere come positivo per quanto riguarda la terapia intensiva: ci sono oggi 1.328 pazienti, solo 9 più di ieri. È l'incremento più basso dall'inizio dell'emergenza. I dimessi sono 9.255, 293 più di ieri" ha detto Gallera.

