Coronavirus, Speranza: "Siamo nel pieno dell'epidemia, non abbassiamo la guardia"

Ora servono "tempo e gradualità", perché riaprire adesso sarebbe uno "sbaglio clamoroso". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Corriere della Sera. "Siamo ancora nel pieno dell’epidemia - dice Speranza -. Non perdiamo la testa. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio adesso. Si finirebbe per vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a oggi per contenere la diffusione dell’epidemia".

E mentre "gli epidemiologi affermano che cominciano a vedersi i primi effetti del contenimento", aggiunge il ministro, comunque "non siamo ancora al cambio di fase. Serviranno tempo e gradualità".

