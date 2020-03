Coronavirus, Speranza: "Serve impegno dei cittadini"

"Lo sforzo del governo non sarà sufficiente senza l'impegno dei cittadini a rispettare le raccomandazioni. È questa la cosa più importante per vincere la sfida". È l'appello lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo i recenti casi di contagio al coronavirus scoppiati per la mancata prevenzione della gente. Nel decreto apporvato ieri dal Cdm anche un piano di 20mila assunzioni tra medici, infermieri e operatori. Domani l'angelus del Papa sarà trasmesso in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro. Il governatore del Piemonte Cirio chiede misure più restrittive al governo mentre l'assessore al Welfare della Lombardia Gallera invita i cittadini della regione a restare a casa ed evitare gli assembramenti.