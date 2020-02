Coronavirus, Speranza: Quarantena per connazionali Diamond Princess

”Ci sarà bisogno dei 14 giorni di quarantena anche per queste persone. Perché la nave che è al largo del Giappone (la Diamond Princess ndr) è ormai uno dei luoghi del mondo con la più alta diffusione di questo virus”. Queste le parole dell’on. Roberto Speranza, parlamentare di Liberi e Uguali e Ministro della Salute, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sui connazionali che rientreranno in Italia dalla Diamond Princess. A bordo ci sono 35 italiani, 22 dei quali saranno rimpatriati giovedì. Sulla nave da crociera riscontrati altri 88 casi di coronavirus, per un totale di 542 contagi. I morti in Cina sono quasi 1900.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata