Coronavirus, Spagna in ginocchio: oltre 4mila morti, numero contagi supera 56mila

La Spagna ha registrato altri 655 decessi per coronavirus arrivando a superare, in totale, quota 4mila. Lo riferisce El Pais, specificando che i decessi nel Paese sono 4.089. Il numero dei contagi supera quota 56mila, 8.578 in più rispetto al giorno precedente, secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute. Sono quasi 3.700 le persone in terapia intensiva e 7mila i guariti. Il numero di decessi registrati al giorno diminuisce per la prima volta nell'ultima settimana, con 83 morti in meno rispetto a quelli registrati mercoledì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata