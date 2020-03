Coronavirus, Spagna fuori controllo: 94mila i contagi confermati

La Spagna ha registrato in un giorno legati al Covid-19, il numero più alto sinora, che porta il totale a 8.189. Lo ha riferito El Pais. I contagi confermati sono 94.417, dopo cinque giorni di rallentamento nella diffusione del coronavirus. In tutto 5.607 pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva e 19.259 sono stati dimessi.

