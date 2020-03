Coronavirus, sono 2107 i nuovi positivi in Italia. 837 morti in 24 ore

Più contagiati di ieri in Italia, ma a fronte di più tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 4.053 nuovi casi, un numero praticamente uguale a ieri (quando erano stati 4.050). I numeri sono stati comunicati dal capo della Protezione Civile Borrelli nella consueta conferenza stampa. Un dato che tolti morti e guariti o dimessi porta i nuovi positivi attuali a 2.107 mentre ieri erano stati 1.648. Un dato che va però letto a fronte di maggiori tamponi, 29mila contro 23 mila, fatti nelle ultime 24 ore.

I morti crescono ancora e sono 837 mentre ieri erano stati 812. Sono invece 1.109 le persone guarite oggi in Italia dopo essere risultate positive al Coronavirus. Il totale dei guariti dall'inizio dell'epidemia è 15.729.



Calano i contagi e gli accessi alla terapia intensiva in Lombardia

Sono 43.208 i positivi al Coronavirus in Lombardia, con un aumento giornaliero di 1.047 casi, in calo rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.154. Diminuisce anche il numero dei morti: 381 in più in 24 ore, mentre ieri l'aumento dei decessi è stato di 458. Il totale complessivo sale a 7.199. A comunicare i dati l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il consueto aggiornamento sull'emergenza Coronavirus. Calano per la prima volta in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva. Oggi sono stati 1.324, il numero di ieri è 1.330. Quindi, 6 in meno. "Anche oggi i dati sono una conferma di una speranza che diventa qualcosa di più anche se non dobbiamo abbassare la guardia", ha commentato Gallera.

