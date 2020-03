Coronavirus, secondo giorno di calo per morti e contagi: sono 602 e 3780

I dati della Protezione Civile in leggera discesa ma sostanzialmente stabili. Calano i guariti. Incremento dei contagi in discesa anche in Lombardia: sono 1.555 i positivi in più

Seconda giornata di calo, seppur lievissimo, per i contagi da Coronavirus e i decessi in Italia. I primi segnano quota 3.780, rispetto ai 3.957 di ieri. I morti, invece, sono stati 602 mentre ieri erano stati 651. Il totale dei contagiati sale così a quota 50418, quello delle persone morte a 6077. A comunicare i dati la Protezione Civile, con il capo Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa. Oggi però diminuisce il numero dei guariti che sono 408, per un totale di 7432. Sono invece 3204 le persone attualmente in terapia intensiva e risultate positive al Covid-19.

"Non mi sento ancora di sbilanciarmi, sul confermare o meno un trend positivo" ha sottolineato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro parlando ai cronisti. Borrelli alla fine del suo intervento ha invece ringraziato gli italiani: "Oltre 25,5 milioni di euro raccolti dalla protezione civile per l'emergenza Coronavirus, "grazie alla solidarietà degli italiani" ha detto il numero uno della Pc.

La situazione in Lombardia

Altri 320 morti in Lombardia, con il totale dei deceduti che sale a 3.776. Cresce a 28.761 il numero dei positivi a livello regionale. Rispetto a ieri sono 1.555 in più. "C'è un incremento in discesa rispetto a ieri e al giorno precedente" ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto punto stampa pomeridiano da Palazzo Lombardia, a Milano. Proprio sul capoluogo è stato specificato che "ci sono 5.326 casi positivi compresa la provincia, +230 in un giorno, rispetto a ieri quando "c'è stato un incremento di 424 positivi sulle 24 ore". Anche a Milano cita si nota un rallentamento: 137 i casi. Sono saliti a 6.471 i positivi a Bergamo, 255 in più rispetto a ieri, mentre sabato si era registrata una crescita di 347. Sono 5.905 i casi a Brescia, con un incremento di 588 sul giorno precedente.

