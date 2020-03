Coronavirus, se #iorestoacasa lo sport lo faccio via social

Palestre e piscine chiuse, niente zumba e crossifit, stop al calcetto, al paddle e alle partite di tennis. L'emergenza coronavirus ha costretto gli italiani a rivedere tutte le proprie abitudini, comprese quelle sportive: il divieto di assembramenti ha portato con sé la chiusura di tutte le strutture per l'attività fisica. E gli aficionados del workout ne soffrono. Ma è dal web che arriva la soluzione. Sui social e sulla rete spopolano infatti gli allenamenti alternativi, da fare rigorosamente dentro casa, al massimo sul balcone. Del resto basta poco, un tappetino, qualche semplice attrezzo - pesetti, elastici, magari un kettlebell - o anche nulla, le possibilità sono pressoché infinite. Il circuito delle palestre Virgin, per esempio, sta pubblicando sul suo profilo social dei video workout: step, corsa, funzionale, ma anche yoga, pilates, sessioni di addominali e di potenziamento.

Anche il re dello street workout, Fabio Inka, inventore di Impacto training - allenamenti funzionali a corpo libero e all'aria aperta frequentatissimi a Roma, ma spesso anche in trasferta - sospese le lezioni quotidiane per rispetto delle nuove normative ha lanciato un'iniziativa simile: lezioni in streaming su Facebook, dove tutti i fedelissimi - ma non solo loro - possono collegarsi per allenarsi in compagnia, anche se virtuale. Funziona? La lezione di ieri ha ottenuto 11.060 visualizzazioni, quasi mille commenti. Anche le scuole di yoga si organizzano in tal senso: tappetino alla mano, in molti - come la milanese Spazio Garibaldi, nel cuore di Moscova -organizzano lezioni in streaming: per partecipare basta prenotarsi e pagare la singola lezione come in studio, con la garanzia di essere seguiti dagli insegnanti di sempre. Anche il DeRoseMethod, presente a Roma e Milano, sta organizzando sessioni online - private e non -dedicate agli allievi di sempre, ma non solo. Basta un pc, un tappetino, e la voglia di dedicarsi a se stessi. Ma scorrendo le pagine Facebook, Instagram, le possibilità sono tantissime: c'è lo yoga per i bambini, la lezione tutta incentrata sugli addominali, le sessioni di meditazione e le lezioni di ballo. L'unica accortezza è quella valida sempre: fidarsi solo di istruttori qualificati, ed evitare di strafare.

