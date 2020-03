Coronavirus, sciopero benzinai: associazioni di categoria convocate dal Governo

Intesa tra governo e sindacati sulll'integrazione e la condivisione della lista aggiornata delle attività essenziali in deroga al il Dpcm delle 22 marzo. Intanto benzinai sul piede di guerra e pronti allo sciopero: la minaccia è di chiudere le pompe sulla rete autostradale per poi estendere la protesta alla viabilità ordinaria. "Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio", spiega una nota congiunta dei sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Oggi il ministro dello sviluppo Economico Patuanelli ha convocato le associazioni di categoria per una conference proprio riguardo alle proteste.

ENAC: PROLUNGATA CHIUSURA AEROPORTI

L'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, informa che la chiusura degli aeroporti è prorogata fino al 3 aprile 2020, in applicazione del decreto numero 127 del 24 marzo 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, con il quale, tra le varie disposizioni, viene prorogato il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 che prevedeva lo stop temporaneo di alcuni scali nazionali.

