Coronavirus, Salvini sente Conte: possibile incontro domani

Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono sentiti e potrebbero vedersi domani a Roma, con gli altri leader dei partiti dell'opposizione, per valutare iniziative per fronteggiare l'emergenza con spirito collaborativo. Lo rende noto l'ufficio stampa del leader della Lega. Salvini, viene riferito, è al lavoro da questa mattina nella sede di Regione Lombardia a Milano, in contatto costante con i sindaci e con i governatori, a partire da Attilio Fontana e Luca Zaia, per presentare al governo un pacchetto di provvedimenti e di soluzioni concrete e tempestive.

