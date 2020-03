Coronavirus, Rugani: Sto bene, invito tutti a rispettare regole

"Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene". Sono queste le parole affidate a Instagram di Daniele Rugani, difensore della Juventus risultato positivo al coronavirus. "In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza - ha aggiunto il calciatore bianconero - Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda". Rugani, asintomatico, è il primo giocatore di Serie A risultato positivo al Covid-19.

