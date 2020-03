Coronavirus, rinviato lancio campagna Be You. De Grenet: "Utili allo Spallanzani"

Be You Natural, azienda produttrice di barrette energetiche, devolverà "da oggi fino a fine mese" tutti i propri utili allo Spallanzani di Roma. La notizia è stata rilanciata dai Samantha De Grenet, testimonial dell'azienda, spiegando che la campagna pubblicitaria è slittata a causa dell'emergenza coronavirus. "Cari amici, negli ultimi mesi ho lavorato con passione ed amore ad un progetto che riguarda sport e salute ed ero pronta a farvelo conoscere con tutto il mio entusiasmo di sempre, ma la drammaticità di questo periodo mi ha costretto, insieme all' azienda Be You, ad un'altra scelta - ha sottolineato la showgirl sul proprio profilo Instagram - Non ci sembrava giusto cominciare a pubblicizzare il nostro prodotto con foto allegre, spensierate e piene di energia e positività quando i problemi che riguardano ognuno di noi sono molto seri. Abbiamo pensato, dunque, da oggi sino alla fine del mese, di devolvere tutto l'utile Be You all'Ospedale di Roma".

